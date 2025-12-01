Trail du Facteur 2025 Gymnase Hauterives

Trail du Facteur 2025 Gymnase Hauterives samedi 20 décembre 2025.

Trail du Facteur 2025

Gymnase Départ et Arrivée Gymnase Hauterives Hauterives Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-12-20 13:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

2 parcours de trail de 9 et 17 kms, avec au final un passage dans le magnifique Palais Idéal du Facteur Cheval.

Gymnase Départ et Arrivée Gymnase Hauterives Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 10 73 49 csgalaurien@yahoo.fr

English :

2 trail routes of 9 and 17 kms, including a visit to the magnificent Palais Idéal du Facteur Cheval.

German :

2 Trailstrecken von 9 und 17 kms, wobei Sie am Ende durch den wunderschönen Palais Idéal des Facteur Cheval laufen.

Italiano :

2 percorsi di 9 e 17 km, con visita finale al magnifico Palais Idéal du Facteur Cheval.

Espanol :

2 recorridos de 9 y 17 km, con una visita final al magnífico Palais Idéal du Facteur Cheval.

