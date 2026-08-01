Fête de st Germain d’Hauterives Hauterives
dimanche 23 août 2026 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Fête de st Germain d’Hauterives
533 route de st Germain Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez passer une belle journée et soirée avec la bénédiction de la nouvelle porte, le concours de triplette, repas midi et soir, buvette, snacking…
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533 route de st Germain Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ifayan@free.fr
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English :
Come spend a wonderful day and evening with the blessing of the new gate, the triplet tournament, lunch and dinner, a refreshment stand, snacks, and more…
L’événement Fête de st Germain d’Hauterives Hauterives a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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