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AGENDA · Hauterives

Fête de st Germain d’Hauterives Hauterives

dimanche 23 août 2026 · Hauterives

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
533 route de st Germain
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif

Hauterives

Fête de st Germain d’Hauterives

533 route de st Germain Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Venez passer une belle journée et soirée avec la bénédiction de la nouvelle porte, le concours de triplette, repas midi et soir, buvette, snacking…
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533 route de st Germain Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ifayan@free.fr

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English :

Come spend a wonderful day and evening with the blessing of the new gate, the triplet tournament, lunch and dinner, a refreshment stand, snacks, and more…

L’événement Fête de st Germain d’Hauterives Hauterives a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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