Informations pratiques

Hauterives

Fête de st Germain d’Hauterives

533 route de st Germain Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez passer une belle journée et soirée avec la bénédiction de la nouvelle porte, le concours de triplette, repas midi et soir, buvette, snacking…

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533 route de st Germain Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ifayan@free.fr

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English :

Come spend a wonderful day and evening with the blessing of the new gate, the triplet tournament, lunch and dinner, a refreshment stand, snacks, and more…

L’événement Fête de st Germain d’Hauterives Hauterives a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche