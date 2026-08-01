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AGENDA · Hauterives

repas concert RWB RD 538 Hauterives

samedi 15 août 2026 · RD 538 · Hauterives

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
RD 538
Adresse
5 route de Romans
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif

Hauterives

repas concert RWB

RD 538 5 route de Romans Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Profitez du concert lors de votre soirée repas à thème. Attention Réservation obligatoire. Repas dès 19h, concert à partir de 20h30.
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RD 538 5 route de Romans Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 80 19  contact@camping-hauterives.com

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English :

Enjoy the concert during your themed dinner evening. Please note: Reservations are required. Dinner starts at 7:00 p.m., and the concert begins at 8:30 p.m.

L’événement repas concert RWB Hauterives a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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