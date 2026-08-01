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AGENDA · Hauterives

Marché artisanal Nocturne Le monde de Galabryôm Hauterives

jeudi 13 août 2026 · Le monde de Galabryôm · Hauterives

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le monde de Galabryôm
Adresse
390 chemin des béssées
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif
13 13

Hauterives

Marché artisanal Nocturne

Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Profitez d’une soirée au Monde de Galabryôm et découvrez notre marché artisanal installé au cœur du parc ! Rencontrez des créateurs et producteurs locaux tout en vivant une expérience féerique en famille. Accès au marché inclus avec le billet d’entrée.
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Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 96 27  leslabyhauterives@outlook.fr

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English :

Enjoy an evening at Le Monde de Galabry and discover our artisan market set up in the heart of the park! Meet local artisans and producers while enjoying a magical family experience. Market access is included with your admission ticket.

L’événement Marché artisanal Nocturne Hauterives a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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