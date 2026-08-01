Marché artisanal Nocturne Le monde de Galabryôm Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Marché artisanal Nocturne

Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Profitez d’une soirée au Monde de Galabryôm et découvrez notre marché artisanal installé au cœur du parc ! Rencontrez des créateurs et producteurs locaux tout en vivant une expérience féerique en famille. Accès au marché inclus avec le billet d’entrée.

.

Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 96 27 leslabyhauterives@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an evening at Le Monde de Galabry and discover our artisan market set up in the heart of the park! Meet local artisans and producers while enjoying a magical family experience. Market access is included with your admission ticket.

L’événement Marché artisanal Nocturne Hauterives a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche