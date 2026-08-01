Marché artisanal Nocturne Le monde de Galabryôm Hauterives
jeudi 13 août 2026 · Le monde de Galabryôm · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Marché artisanal Nocturne
Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives Drôme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Profitez d’une soirée au Monde de Galabryôm et découvrez notre marché artisanal installé au cœur du parc ! Rencontrez des créateurs et producteurs locaux tout en vivant une expérience féerique en famille. Accès au marché inclus avec le billet d’entrée.
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Le monde de Galabryôm 390 chemin des béssées Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 96 27 leslabyhauterives@outlook.fr
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English :
Enjoy an evening at Le Monde de Galabry and discover our artisan market set up in the heart of the park! Meet local artisans and producers while enjoying a magical family experience. Market access is included with your admission ticket.
L’événement Marché artisanal Nocturne Hauterives a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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