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Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée La Ferme du Facteur Enchantée Hauterives

vendredi 7 août 2026 · La Ferme du Facteur Enchantée · Hauterives

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Ferme du Facteur Enchantée
Adresse
80 route de la Gaillardière
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 +13ans

Hauterives

Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée

La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Gaillardière Hauterives Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

+13ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez profiter d’une soirée guinguette à la ferme avec repas brasero, animation musicale, atelier autour de la ruche, nourrissage des animaux et musique d’ambiance.
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La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Gaillardière Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 81 87  lafermedufacteurenchantee@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening of open-air dancing at the farm, featuring a meal cooked over a fire pit, live music, a beehive workshop, animal feeding, and background music.

L’événement Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée Hauterives a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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