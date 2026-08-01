Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée La Ferme du Facteur Enchantée Hauterives

vendredi 7 août 2026 · La Ferme du Facteur Enchantée · Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée

La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Gaillardière Hauterives Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

+13ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez profiter d’une soirée guinguette à la ferme avec repas brasero, animation musicale, atelier autour de la ruche, nourrissage des animaux et musique d’ambiance.

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La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Gaillardière Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 81 87 lafermedufacteurenchantee@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening of open-air dancing at the farm, featuring a meal cooked over a fire pit, live music, a beehive workshop, animal feeding, and background music.

L’événement Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée Hauterives a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche