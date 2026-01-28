80 ans du Secours Catholique de Cusset Marché hebdomadaire de Cusset Cusset

80 ans du Secours Catholique de Cusset

Pour les 80 ans du secours catholique, l’association de Cusset fête cet anniversaire au coeur du marché hebdomadaire de Cusset le samedi 30 mai 2026 de 9h à 12h. Au programme tombola, vélo à smoothies et brunch.

Marché hebdomadaire de Cusset Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 27 27 25 equipelocale.cusset@secours-catholique.org

To celebrate the 80th anniversary of the Catholic Relief Services, the Cusset association is holding an anniversary party at the heart of Cusset’s weekly market on Saturday, May 30, 2026, from 9am to 12pm. On the program: tombola, smoothie bike and brunch.

