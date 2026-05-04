83 – Marchés des Producteurs de Pays d’OLLIOULES, Ollioules, Ollioules

83 – Marchés des Producteurs de Pays d’OLLIOULES Lundi 4 mai, 17h00 Ollioules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T17:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T17:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture du Var, la mairie d’Ollioules et les agriculteurs du marché vous proposent un Marché des Producteurs de Pays. C’est le rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les amateurs de produits locaux et de rencontres authentiques !

Rendez-vous :

Tous les lundis et vendredis

Du 1er janvier au 31 décembre 2026

De 17h à 19h en hiver (14/9 au 14/6) et de 18h à 20h en été (15/6 au 13/9). Fermé les jours fériés.

Adresse : 716, chemin de la Gare à Ollioules.

Partez à la rencontre des producteurs varois sur le marché des producteurs d’OLLIOULES. Toute l’année, vous pouvez y acheter des fruits et légumes de saison, œufs, spiruline, fleurs, fromages, miels, huiles d’olive, vins, plants…

Ces marchés garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l’échange. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

10 autres localités varoises accueillent également des Marchés de Producteurs de Pays : Toulon, Le Castellet, Le Pradet, Lorgues, Les Salles-sur-Verdon, Flassans-sur-Issole, Ramatuelle, Cotignac, Le Muy et Draguignan.

Venez rencontrer ceux qui font vivre notre agriculture, échangez avec les producteurs et faites le plein de produits frais tout en soutenant les circuits courts et l’économie locale.

Proximité, qualité, authenticité, convivialité : c’est l’esprit !

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/marches-des-producteurs-de-pays-du-var-2026

Cette action reçoit notamment le soutien financier de FranceAgriMer dans le cadre du projet CLIMADIV et du CASDAR.

Ollioules Ollioules Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://paca.chambres-agriculture.fr/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/marches-des-producteurs-de-pays-du-var-2026 »}]

Tous les lundis et vendredis, en fin d’après-midi, venez à la rencontre des producteurs locaux sur l’incontournable Marché des Producteurs de Pays d’Ollioules. marchés marchés de producteurs

Hervé Fabre