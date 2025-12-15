89e édition du Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny Rue du 11 Aout 1944 Cluny

89e édition du Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny

Rue du 11 Aout 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association des Gadz’Arts de la Cluny 222 a pour objectif de faciliter et promouvoir les activités et événements de ses membres. Le Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny fait donc partie des événements culturels et festifs il est annuel et se déroule à la fin de l’année scolaire. Il marque notamment le départ des élèves de 2ème année de Cluny. En 2026, ce sera la 89ème édition.

Pendant plus d’un an, une équipe de 40 personnes organise cette soirée en travaillant les moindres détails. Le soir même, c’est l’intégralité de la promotion qui est mise à contribution pour le bon déroulé de la soirée. Au total cela représente près de 320 personnes.

Le Grand Gala est ouvert à tous et cette soirée rassemble environ 5000 personnes les Saône-et-Loiriens et des Clunisois viennent en nombre car ils sont attachés à cette soirée. Les anciens élèves de l’École participent également.

Les objectifs du Grand Gala sont multiples

– Réaliser la plus belle des soirées faire rêver les invités et permettre à différentes générations de vivre un moment unique.

– Faire rayonner l’image des Gadzarts à travers la France et l’image de L’École Nationale des Arts et Métiers.

– Faire rayonner Cluny et le département de Saône-et-Loire auprès de 5000 personnes venant de toute la France.

Cet évènement majeur met en valeur le département de Saône-et-Loire et son attractivité touristique tout d’abord car le Grand Gala de Cluny est réputé comme étant un Gala d’excellence; il est même considéré comme la soirée de Gala la plus importante de France et le cadre de l’Abbaye de Cluny le rend unique et majestueux ce qui contribue sans nul doute au rayonnement de la Saône-et-Loire.

Le week-end du Grand Gala est synonyme d’activité touristique car les participants consomment, entres autres, des nuitées en hôtels, gîtes ou encore chambres d’hôtes. Valorisation du savoir-faire et des richesses du terroir sont également mis à l’honneur au moment du buffet car le traiteur retenu pour le repas gastronomique de Cluny privilégie l’utilisation de produits locaux. .

Rue du 11 Aout 1944 Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 27 87 01 secretaire.cluny@grand-gala.org

