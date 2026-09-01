8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis

Informations pratiques

Fontaine-Chaalis

8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis

14 Rue du Château Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La Brocante & Créateurs au Jardin revient pour sa 8ème édition, dans un cadre bucolique

d’exception la ferme du XVIIIe siècle du Château de Fontaine-Chaalis. Un rendez-vous unique mêlant art de vivre, patrimoine, création, nature et solidarité.

La Brocante & Créateurs au Jardin revient pour sa 8ème édition, dans un cadre bucolique

d’exception la ferme du XVIIIe siècle du Château de Fontaine-Chaalis. Un rendez-vous unique mêlant art de vivre, patrimoine, création, nature et solidarité.

Pendant trois jours, les visiteurs sont invités à vivre une expérience inédite

• Une brocante scénographiée dans une grange de 50 mètres de long, mettant en valeur objets anciens, plantes et compositions florales,

• Plus de 50 créateurs et artisans, sélectionnés avec soin, installés dans la cour de la ferme,

• Des concerts programmés tout au long de l’événement,

• Un espace d’échange de plantes, propice aux rencontres entre passionnés de jardinage,

• Des séances de dédicaces avec des écrivains locaux, qui viendront partager leurs ouvrages et leur univers,

Pour couronner cette ambiance champêtre et conviviale, un accueil chaleureux sera réservé à tous les visiteurs, avec thé et pâtisseries maisons offertes.

Avec son atmosphère authentique, ses bottes de paille, et son esprit de partage, la Brocante & Créateurs au Jardin s’impose comme un véritable moment de respiration, où patrimoine, culture et engagement se rencontrent. .

14 Rue du Château Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 07 53 14 30 valerie.derai@me.com

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English :

La Brocante & Créateurs au Jardin returns for its 8th edition, in an exceptional bucolic setting

18th-century farmhouse of the Château de Fontaine-Chaalis. A unique event combining art of living, heritage, creativity, nature and solidarity.

L’événement 8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2025-07-05 par Chantilly-Senlis Tourisme