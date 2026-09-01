8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis
vendredi 18 septembre 2026 · Fontaine-Chaalis
Informations pratiques
Fontaine-Chaalis
8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis
14 Rue du Château Fontaine-Chaalis Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La Brocante & Créateurs au Jardin revient pour sa 8ème édition, dans un cadre bucolique
d’exception la ferme du XVIIIe siècle du Château de Fontaine-Chaalis. Un rendez-vous unique mêlant art de vivre, patrimoine, création, nature et solidarité.
La Brocante & Créateurs au Jardin revient pour sa 8ème édition, dans un cadre bucolique
d’exception la ferme du XVIIIe siècle du Château de Fontaine-Chaalis. Un rendez-vous unique mêlant art de vivre, patrimoine, création, nature et solidarité.
Pendant trois jours, les visiteurs sont invités à vivre une expérience inédite
• Une brocante scénographiée dans une grange de 50 mètres de long, mettant en valeur objets anciens, plantes et compositions florales,
• Plus de 50 créateurs et artisans, sélectionnés avec soin, installés dans la cour de la ferme,
• Des concerts programmés tout au long de l’événement,
• Un espace d’échange de plantes, propice aux rencontres entre passionnés de jardinage,
• Des séances de dédicaces avec des écrivains locaux, qui viendront partager leurs ouvrages et leur univers,
Pour couronner cette ambiance champêtre et conviviale, un accueil chaleureux sera réservé à tous les visiteurs, avec thé et pâtisseries maisons offertes.
Avec son atmosphère authentique, ses bottes de paille, et son esprit de partage, la Brocante & Créateurs au Jardin s’impose comme un véritable moment de respiration, où patrimoine, culture et engagement se rencontrent. .
14 Rue du Château Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 07 53 14 30 valerie.derai@me.com
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English :
La Brocante & Créateurs au Jardin returns for its 8th edition, in an exceptional bucolic setting
18th-century farmhouse of the Château de Fontaine-Chaalis. A unique event combining art of living, heritage, creativity, nature and solidarity.
L’événement 8e Édition de la Brocante & Créateurs aux Jardins de Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2025-07-05 par Chantilly-Senlis Tourisme
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