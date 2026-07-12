8e édition du festival du film social Paris Santé Boucry- Agora de la Santé – Paris

Informations pratiques

Du 5 au 16 octobre 2025, La 25e image organise la 8e édition du Festival du film social pour promouvoir le travail social et l’intervention sociale à travers le cinéma.

19 documentaires, fictions, courts & longs métrages sur des thématiques d’actualité avec un objectif : témoigner des histoires de vie et des métiers de l’humain. Le Festival est ouvert à tout public dans tous les lieux de projection. Il constitue un moment privilégié d’échange d’expériences et de d’enrichissements mutuels lors des débats qui suivent chaque projection.

Plusieurs temps forts proposés à noter dès à présent dans vos agendas :

► Soirée d’ouverture du Festival

Lundi 5 octobre 2026 à 20h

Cinéma 5 Caumartin – 101, rue Saint-Lazare, Paris 9e

► Projection-débat organisée par la direction des Solidarités de la Ville de Paris

Mardi 6 octobre 2026 de 14h à 17h

Forum des Images – 2, rue du Cinéma, Paris 1er

Cette séance de projection, spécialement conçue pour les agents de la DSol, sera suivie d’un échange entre professionnels et étudiants en travail social de l’Ecole Normale Sociale. Un temps de travail et de réflexions en commun à l’appui des œuvres cinématographiques présentées. | Plus d’informations à venir

► Projection- Débat organisée par la Direction de la Santé Publique

Jeudi 8 octobre 2026 de 14h à 17h

Paris Santé Boucry- Agora de la Santé – 4, rue Boucry, Paris 18e

Cette séance de projection s’inscrit dans le cadre de la Semaine d’information de la Santé Mentale (SISM), « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts » est à destination des Parisiens et Parisiennes, des étudiants, des partenaires sociaux, sanitaires et médico-sociaux. | Plus d’informations à venir

D’autres projections seront proposées durant la semaine, en partenariat avec L’Epée de Bois et des cinémas indépendants parisiens.

Programme complet à la rentrée !

Du 5 au 8 octobre 2026, rendez-vous pour la 8ᵉ édition du Festival du Film Social

Du lundi 05 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris Santé Boucry- Agora de la Santé – 4, rue Boucry 75018 Paris



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