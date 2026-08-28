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AGENDA · Rouillac

8e Rallye de Charente (moto) Centre culturel le 27 Rouillac

vendredi 16 octobre 2026 · Centre culturel le 27 · Rouillac

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre culturel le 27
Adresse
139 boulevard d'Encamp
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

8e Rallye de Charente (moto)

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Le 8e Rallye de Charente (moto) est la finale du championnat de France des rallyes routiers 2026.
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Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 80 39 

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English :

The 8th Charente Rally (motorcycle) is the final round of the 2026 French Road Rally Championship.

L’événement 8e Rallye de Charente (moto) Rouillac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais

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