8e Rallye de Charente (moto) Centre culturel le 27 Rouillac
vendredi 16 octobre 2026 · Centre culturel le 27 · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
8e Rallye de Charente (moto)
Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
Le 8e Rallye de Charente (moto) est la finale du championnat de France des rallyes routiers 2026.
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Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 80 39
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English :
The 8th Charente Rally (motorcycle) is the final round of the 2026 French Road Rally Championship.
L’événement 8e Rallye de Charente (moto) Rouillac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais
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