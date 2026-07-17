8ème Festif Canal, Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, Roubaix
vendredi 24 juillet 2026 · Maison de l'eau, de la pêche et de la nature · Roubaix
Informations pratiques
8ème Festif Canal Vendredi 24 juillet, 14h00 Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
Evénement pour Petits et Grands pour découvrir la faune et la flore; s’initier à la pêche au coup ou pratiquer le Float Tube; créer des produits naturels écologiques, économiques et bon pour votre santé; déguster des plantes sauvages comestibles; marcher ou faire du vélo avec Sporté.es vous bien !;se détendre lors d’une sieste musicale; se faire tatouer au henné pour illustrer la biodiversité.
Et venir déguster nos crèpes géantes et se désaltérer d’une boisson fraîche !
Maison de l’eau, de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Festif Canal s’installe pour sa 8ème Edition au bord du canal de Roubaix pour proposer des activités nature, de la pêche sportive, du DIY et des surprises !
Maison Eau Pêche Nature
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