8ème Festif Canal, Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, Roubaix

vendredi 24 juillet 2026 · Maison de l'eau, de la pêche et de la nature · Roubaix

Informations pratiques

8ème Festif Canal Vendredi 24 juillet, 14h00 Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

Evénement pour Petits et Grands pour découvrir la faune et la flore; s’initier à la pêche au coup ou pratiquer le Float Tube; créer des produits naturels écologiques, économiques et bon pour votre santé; déguster des plantes sauvages comestibles; marcher ou faire du vélo avec Sporté.es vous bien !;se détendre lors d’une sieste musicale; se faire tatouer au henné pour illustrer la biodiversité.

Et venir déguster nos crèpes géantes et se désaltérer d’une boisson fraîche !

Maison de l’eau, de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Festif Canal s’installe pour sa 8ème Edition au bord du canal de Roubaix pour proposer des activités nature, de la pêche sportive, du DIY et des surprises !

Maison Eau Pêche Nature