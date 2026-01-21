8ÈME FOIRE AUX DISQUES ET BD SALLE DES FÊTES Seysses
8ÈME FOIRE AUX DISQUES ET BD SALLE DES FÊTES Seysses dimanche 26 avril 2026.
8ÈME FOIRE AUX DISQUES ET BD
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez faire des bonnes affaires!
8ème Foire aux disques et BD proposée par l’association Les collectionneurs de vinyles ! .
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie collectionneursdevinyles@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and get a bargain!
L’événement 8ÈME FOIRE AUX DISQUES ET BD Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE