8h VTT de Verdigny Verdigny

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

2026-09-05

24ème édition des 8 heures VTT de Verdigny une compétition ouverte à tous !

Une certaine endurance, un esprit d’entraide et de camaraderie, la passion du VTT et une ambiance très conviviale, voilà tous les ingrédients que l’on peut retrouver dans notre épreuve.

Les 8 heures VTT ont pour cadre VERDIGNY, village vigneron niché à quelques encablures de Sancerre, en plein cœur du vignoble.

Le principe est simple 8 heures de VTT non stop à travers un superbe circuit renouvelé chaque année. La diversité du tracé ravit tous les vététistes. On y trouve des parties roulantes, des petites grimpettes, des descentes caillouteuses à souhait, des passages techniques, des bosses artificielles, et une traversée pittoresque dans une cave ! .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 83 31 09 cdfverdigny@hotmail.fr

English :

24th edition of the 8 hours MTB of Verdigny: a competition open to all!

