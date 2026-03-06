Brocante Verdigny
Brocante Verdigny dimanche 19 juillet 2026.
Brocante
Verdigny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Brocante avec exposition de véhicules anciens et bourse autos et motos
Laissez-vous emporter par la nostalgie des temps passés lors de notre incroyable brocante !
En plus de cela, découvrez notre incroyable bourse dédiée aux passionnés d’autos et de motos. Trouvez des trésors cachés, des pièces rares et des accessoires uniques pour restaurer ou embellir votre véhicule préféré. .
Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 49 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market with vintage car show and car and motorcycle exchange
L’événement Brocante Verdigny a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois