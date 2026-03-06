Brocante

Verdigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Brocante avec exposition de véhicules anciens et bourse autos et motos

Laissez-vous emporter par la nostalgie des temps passés lors de notre incroyable brocante !

En plus de cela, découvrez notre incroyable bourse dédiée aux passionnés d’autos et de motos. Trouvez des trésors cachés, des pièces rares et des accessoires uniques pour restaurer ou embellir votre véhicule préféré. .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 49 60

English :

Flea market with vintage car show and car and motorcycle exchange

L’événement Brocante Verdigny a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois