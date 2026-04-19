Fête des Grappes Nouvelles Verdigny
Fête des Grappes Nouvelles Verdigny dimanche 26 juillet 2026.
Verdigny
Fête des Grappes Nouvelles
Bourg Verdigny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fête des grappes nouvelles organisée par l’Association Familiale de Verdigny.
Une des 3 Glorieuses du Grand Sancerrois
Une fête inratable !
Retrouvez tout le patrimoine local, festivités, produits locaux, bonne humeur !
Au programme spectacle de variété Sancerroise , à partir de 17h30 au cœur du village.
Roulotte du comédien et jeux, en soirée, dîner dansant animé par l’orchestre Océanic.
Buvette et restauration sur place .
Bourg Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 67 23 20 nocl.reverdy@orange.fr
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English :
Fête des grappes nouvelles organized by the Association Familiale de Verdigny.
L’événement Fête des Grappes Nouvelles Verdigny a été mis à jour le 2026-04-15 par BERRY
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