Verdigny

Fête des Grappes Nouvelles

Bourg Verdigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fête des grappes nouvelles organisée par l’Association Familiale de Verdigny.

Une des 3 Glorieuses du Grand Sancerrois

Une fête inratable !

Retrouvez tout le patrimoine local, festivités, produits locaux, bonne humeur !

Au programme spectacle de variété Sancerroise , à partir de 17h30 au cœur du village.

Roulotte du comédien et jeux, en soirée, dîner dansant animé par l’orchestre Océanic.

Buvette et restauration sur place .

Bourg Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 67 23 20 nocl.reverdy@orange.fr

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English :

Fête des grappes nouvelles organized by the Association Familiale de Verdigny.

L’événement Fête des Grappes Nouvelles Verdigny a été mis à jour le 2026-04-15 par BERRY