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Fête des Grappes Nouvelles Verdigny

Fête des Grappes Nouvelles Verdigny dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 18300 Verdigny

Département : Cher

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Verdigny

Fête des Grappes Nouvelles

Bourg Verdigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Fête des grappes nouvelles organisée par l’Association Familiale de Verdigny.
Une des 3 Glorieuses du Grand Sancerrois
Une fête inratable !
Retrouvez tout le patrimoine local, festivités, produits locaux, bonne humeur !
Au programme spectacle de variété Sancerroise , à partir de 17h30 au cœur du village.
Roulotte du comédien et jeux, en soirée, dîner dansant animé par l’orchestre Océanic.
Buvette et restauration sur place   .

Bourg Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 67 23 20  nocl.reverdy@orange.fr

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English :

Fête des grappes nouvelles organized by the Association Familiale de Verdigny.

L’événement Fête des Grappes Nouvelles Verdigny a été mis à jour le 2026-04-15 par BERRY

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