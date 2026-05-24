Verdigny

Piano Saltimbanque

Verdigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un concert exceptionnel de Francis Clup avec Sophie Parel, dans le cadre de la saison culturelle départementale Sur les pas de George Sand.

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, laissez-vous emporter par un voyage musical sensible , entre émotion, élégance et patrimoine.

Un concert exceptionnel de Francis Clup avec Sophie Parel, dans le cadre de la saison culturelle départementale Sur les pas de George Sand.

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, laissez-vous emporter par un voyage musical sensible et inspiré, entre émotion, élégance et patrimoine.

Plus d’informations département18.fr .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 35 01

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English :

An exceptional concert by Francis Clup with Sophie Parel, as part of the departmental cultural season Sur les pas de George Sand.

On the occasion of the 150th anniversary of George Sand’s death, let yourself be carried away on a sensitive musical journey of emotion, elegance and heritage.

L’événement Piano Saltimbanque Verdigny a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois