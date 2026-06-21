Informations pratiques

Verdigny

[Vignobles en scène!] Atelier Quand le sol raconte…

Route de la Perrière Verdigny Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-16 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

À mi-chemin entre grotte naturelle et carrière souterraine, ce lieu unique met en lumière le potentiel exceptionnel de nos terroirs. A travers une dégustation à l’aveugle, vos sens seront sollicités pour percevoir les nuances, comparer les expressions et interpréter les caractéristiques.

À mi-chemin entre grotte naturelle et carrière souterraine, ce lieu unique et hors du temps met en lumière le potentiel exceptionnel de nos terroirs. Domaine viticole depuis 1996, il est dédié aux cépages emblématiques de l’Appellation Sancerre.

Dans cet atelier, nos équipes se concentreront sur le cépage sauvignon blanc. A travers une dégustation à l’aveugle, vos sens seront sollicités pour percevoir les nuances, comparer les expressions et interpréter les différentes caractéristiques qui rendent nos terroirs si uniques. Les trois vins de terroirs seront dégustés et deux cuvées serviront de fil conducteur à cette exploration, dans un moment à la fois sensoriel et instructif.

Catégorie Les Immersives du weekend Vignobles en Scène ! 25 .

Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 16 93 info@domainelaperriere.com

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English :

Halfway between a natural grotto and an underground quarry, this unique, timeless site highlights the exceptional potential of our terroirs.

A wine estate since 1996, it is dedicated to the emblematic grape varieties of the Sancerre appellation.

L’événement [Vignobles en scène!] Atelier Quand le sol raconte… Verdigny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois