[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny vendredi 10 juillet 2026.

Verdigny

[Cirque]: le nez dans les étoiles

Route de la Garenne Verdigny Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

La commune de Verdigny reçoit l’école de cirque de Bourges.

A cette occasion, 2 représentations auront lieu.

Venez nombreux !

L’école de cirque de Bourges part en tournée.

Elle fait l’immense honneur à la commune de Verdigny de s’y implanter pour 2 représentations les 10 et 11 juillet 2026 à 20h au terrain de sport.

Ces représentations sont organisées par l’association le nez dans les étoiles. 5 .

Route de la Garenne Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire nezetoiles@gmail.com

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English :

The commune of Verdigny welcomes the Bourges circus school.

On this occasion, 2 performances will take place.

We look forward to seeing you there!

L’événement [Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois