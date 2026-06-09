[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny
[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny vendredi 10 juillet 2026.
Verdigny
[Cirque]: le nez dans les étoiles
Route de la Garenne Verdigny Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
La commune de Verdigny reçoit l’école de cirque de Bourges.
A cette occasion, 2 représentations auront lieu.
Venez nombreux !
L’école de cirque de Bourges part en tournée.
Elle fait l’immense honneur à la commune de Verdigny de s’y implanter pour 2 représentations les 10 et 11 juillet 2026 à 20h au terrain de sport.
Ces représentations sont organisées par l’association le nez dans les étoiles. 5 .
Route de la Garenne Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire nezetoiles@gmail.com
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English :
The commune of Verdigny welcomes the Bourges circus school.
On this occasion, 2 performances will take place.
We look forward to seeing you there!
L’événement [Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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