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[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny

[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny

[Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Route de la Garenne

Ville : 18300 Verdigny

Département : Cher

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Verdigny

[Cirque]: le nez dans les étoiles

Route de la Garenne Verdigny Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11

La commune de Verdigny reçoit l’école de cirque de Bourges.
A cette occasion, 2 représentations auront lieu.
Venez nombreux !
L’école de cirque de Bourges part en tournée.
Elle fait l’immense honneur à la commune de Verdigny de s’y implanter pour 2 représentations les 10 et 11 juillet 2026 à 20h au terrain de sport.

Ces représentations sont organisées par l’association le nez dans les étoiles. 5  .

Route de la Garenne Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire   nezetoiles@gmail.com

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English :

The commune of Verdigny welcomes the Bourges circus school.
On this occasion, 2 performances will take place.
We look forward to seeing you there!

L’événement [Cirque]: le nez dans les étoiles Verdigny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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