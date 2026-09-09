9 bibliothèques, un puzzle, un concours !, Médiathèque Jean Ferrat – Gamaches, Gamaches

Informations pratiques

9 bibliothèques, un puzzle, un concours ! Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean Ferrat – Gamaches Somme

Créneau limité à 6 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Le Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs vous propose de participer à un concours de puzzles !

Un même puzzle mystère de 500 pièces sera mis à disposition dans chaque bibliothèque du Réseau.

Chaque équipe devra reconstituer le puzzle en un temps record ! Attention, au bout de deux heures, le chronomètre s’arrêtera… L’équipe la plus rapide du Réseau sera récompensée.

Selon les lieux, une équipe d’enfants pourra aussi être constituée autour d’un puzzle de 100 pièces.

Calendrier complet et règlement du concours bientôt disponibles sur https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/accueil/agenda

Médiathèque Jean Ferrat – Gamaches 1 impasse Georges Roger 80220 Gamaches Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France 0322613043 https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/ https://www.facebook.com/mediathequedegamaches [{« type »: « phone », « value »: « 0322613043 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@gamaches.fr »}] [{« link »: « https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/accueil/agenda »}]

Biblis en folie 2026

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