90 ans du Front populaire, politique culturelle et éducation populaire, Théâtre des Marronniers, Lyon

Informations pratiques

90 ans du Front populaire, politique culturelle et éducation populaire Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre des Marronniers Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

2026 marque le 90e anniversaire du Front populaire, période majeure pour l’histoire de la politique culturelle et de l’éducation populaire. Sous forme de brèves « pastilles » d’une dizaine de minutes, seront lus, commentés et débattus avec les visiteurs des textes signés Léon Blum, Jean Zay, Léo Lagrange, Magdeleine Paz, Yvonne Dornès, Louis Aragon, Paul Nizan ou Albert Camus.

Lecture par l’historien Michel Kneubuhler et Thierry Renard de L’Espace Pandora

Au foyer du théâtre

Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.

Journées européennes du patrimoine

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