93 BPM : Beat et Move Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

93 BPM : BEAT & MOVE – L’IMMERSION HIP HOP PAR LA COMPAGNIE FLIES

Prêt à passer de l’autre côté de la création ? Courant mai, le Club de Communale Saint-Ouen se transforme en laboratoire artistique avec la Compagnie Flies. Fondée par Guy et Domiziana Assou, cette structure incontournable de la scène Hip Hop débarque à Saint-Ouen pour une série d’ateliers uniques intitulée 93 BPM : Beat & Move.

Plus qu’un simple cours de danse, ce programme est une véritable aventure collective qui mêle trois piliers de la culture urbaine :

La Danse Hip Hop : Pour maîtriser le mouvement et l’expression corporelle.

Pour maîtriser le mouvement et l’expression corporelle. Le Beatmaking : Pour comprendre la construction sonore et produire tes propres rythmes.

Pour comprendre la construction sonore et produire tes propres rythmes. La Création Collective : Pour apprendre à composer en groupe et bâtir un projet commun.

DU STUDIO À LA SCÈNE

L’objectif est ambitieux : après avoir travaillé tes bases et ta créativité durant les ateliers, tu participeras à une performance finale sur scène lors du Festival Inside Art. C’est l’occasion de vivre l’expérience professionnelle de A à Z, encadré par des chorégraphes, pédagogues et musiciens experts.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE FLIES

Depuis 2017, la Compagnie Flies s’impose comme l’une des structures les plus dynamiques du milieu. Organisme certifié Qualiopi, elle place la transmission au cœur de sa démarche. Pour Guy et Domiziana, « la danse est un langage et un moyen d’expression identitaire ». En rejoignant ces ateliers, tu intègres une communauté qui utilise l’art pour établir un dialogue et révéler ton être le plus profond.

Deviens acteur de la culture Hip Hop avec la Compagnie Flies. Entre danse, beatmaking et création collective, rejoins l’aventure « 93 BPM : Beat & Move » et prépare-toi à monter sur scène pour une performance finale inédite !

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 16 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/93-bpm-beat-move/



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