9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains Mers-les-Bains samedi 29 août 2026.

Mers-les-Bains

9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Les graffeurs à Mers-les-Bains

Sur l’Esplanade

Les graffeurs à Mers-les-Bains

Sur l’Esplanade .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Graffiti artists at Mers-les-Bains

On the Esplanade

L’événement 9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS