9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains Mers-les-Bains
9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains Mers-les-Bains samedi 29 août 2026.
Mers-les-Bains
9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Les graffeurs à Mers-les-Bains
Sur l’Esplanade
Les graffeurs à Mers-les-Bains
Sur l’Esplanade .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
Graffiti artists at Mers-les-Bains
On the Esplanade
L’événement 9ème édition Festival Les Graffeurs à Mers-les-Bains Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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