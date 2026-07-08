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9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Place Armand Lanoux Perpignan

samedi 20 mars 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
17:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 42 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 42

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 17:29:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

Au Palais des Congrès, quand la joie naît du silence
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, When Joy Arises from Silence

L’événement 9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-01 par PERPIGNAN TOURISME

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