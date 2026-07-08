9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 42

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 17:29:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Au Palais des Congrès, quand la joie naît du silence

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Palais des Congr%E8s, When Joy Arises from Silence

L’événement 9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-01 par PERPIGNAN TOURISME