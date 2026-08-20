A bicyclette de Mathias Mlekuz (2024-1h30) en présence du réalisateur, Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert, Paris
mardi 6 octobre 2026 · Ciné-Quartier Mouton Duvernet - Cinéma Chaplin Denfert · Paris
Informations pratiques
A bicyclette de Mathias Mlekuz (2024-1h30) en présence du réalisateur Mardi 6 octobre, 20h30 Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris
Tarif : 6 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00
De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans une escapade routière à bicyclette. Ensemble, ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion.
Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France
comédie dramatique française
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