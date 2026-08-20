A bicyclette de Mathias Mlekuz (2024-1h30) en présence du réalisateur, Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert, Paris

Informations pratiques

A bicyclette de Mathias Mlekuz (2024-1h30) en présence du réalisateur Mardi 6 octobre, 20h30 Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris

Tarif : 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00

De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans une escapade routière à bicyclette. Ensemble, ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion.

Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France

comédie dramatique française