À bord du navire-monde – Présentation de saison à la Mairie du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS

Le mercredi 1er juillet, on vous donne rendez-vous à la salle des mariages de la mairie pour la présentation de notre prochaine saison : à bord du navire-monde !

La ligne éditoriale de cette saison s’est inventée en compagnie de Betty Tchomanga. Comment fabriquer des mémoires collectives qui nous libèrent ? Voilà la question passionnante qui anime sa prochaine création, The Sea is History (avec le Festival d’Automne), où les corps transmettent les traces d’un passé enfoui par le colonialisme. Plusieurs spectacles chemineront ainsi avec les parts manquantes de l’Histoire : Wichaya Artamat invoquera les fantômes politiques de la Thaïlande (Six Days in October, avec le Festival d’Automne) tandis que Beata Umubyeyi Mairesse et Fanny de Chaillé raconteront Le convoi des enfants qui ont réchappé au génocide contre les Tutsis du Rwanda.

Nous apprendrons l’art de la fugue aux côtés de Mackenzy Bergile (Autothérapie : Unbolting Colonial Statues from Our Consciousness, avec le festival Faits d’hiver), puis nous chercherons de nouvelles façons de raconter les histoires avec la fantaisie médiévale et afroqueer d’Anthony Martine (Quand on dort on n’a pas faim, avec le Théâtre 13) et la poésie au scalpel d’Aurore Déon (Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires).

Cet Écho du monde s’incarnera également dans trois parcours foisonnants et pluridisciplinaires, dont le premier, Membres fantômes, se tiendra le samedi 5 décembre, et le second, fin janvier, sera imaginé en partage avec le Théâtre de la Cité internationale.

Des artistes flamboyant·es

S’il fallait choisir un seul mot pour résumer notre saison, ce serait sans nul doute « incandescence » !

Les premières flammes brilleront dès l’ouverture de saison avec la création de Je meurs de ne pas mourir (Les deux vies de Thérèse). Dans cette mise en scène d’Aurélia Lüscher, Estelle Meyer incarne sainte Thérèse d’Avila, entre nouvelles révélations mystiques et grande messe électro.

La musique sera aussi de mise avec Cabaret Téhéran, spectacle dans lequel Gurshad Shaheman convoque les voix flamboyantes de la pop culture iranienne, dans la grande tradition du cabaret transformiste ! Avec Ix : variations, Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck nous content une autre transformation, celle d’une enfance intersexe et de son émancipation par le show, le monstrueux et l’art du drag.

Révélation de la saison dernière, Alberto Cortés continue de sidérer par sa présence hypnotique et signe, avec El corazón de Ester, sa nouvelle déclaration d’amour au public (avec le Festival d’Automne).

De son côté, Noémie Gantier livrera à la Mairie du 11e arrondissement des extraits d’un spectacle-fleuve à venir : une traversée de L’Amant de Marguerite Duras, roman haï et adoré.

Une autre preuve d’amour, filial cette fois : dans Tout doit disparaître, l’inclassable Stéphanie Aflalo se lance avec son père dans un entraînement au deuil aussi drôle que métaphysique.

Un théâtre de bandes

Le Théâtre de la Bastille est aussi un endroit où les artistes d’une nouvelle génération se rencontrent, pensent ensemble, et entraînent le public dans leurs aventures collectives.

Parmi ces aventures, deux spectacles offrent une relecture singulière de romans fondateurs. Avec son Hurlevent, Maëlle Dequiedt plonge dans l’écriture brûlante d’Emily Brontë pour révéler la violence tapie sous le romantisme. Dans La fin du monde est une idée sans avenir, Julien Vella et le Groupe Caute adaptent L’Homme sans qualités de Robert Musil : une jeune génération peut-elle inventer son propre langage pour défier le cynisme et la nostalgie ?

D’ailleurs, que faire de cette nostalgie contemporaine pour l’ordre et l’esthétique impériale ? Dans Roman Empire (j’essaie d’apprendre à vivre avec la peur), Animal Architecte explore avec malice les rapports entre pouvoir et architecture. Ça fait quels bruits, une guerre culturelle ?

Une célébration du Liban

Nous continuerons cette saison de célébrer la création libanaise. Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, nous présentons une double soirée avec les chorégraphes Nivine Kallas (SāHO) et Khouloud Yassine (Drill Baby Drill), aussi puissantes que passionnantes.

Notre programmation méditerranéenne, c’est aussi Shabaab, où la chorégraphe palestinienne Samar Haddad King fait l’éloge de l’amitié masculine (avec le festival Faits d’hiver).

D’une rive l’autre, Bachar Mar-Khalifé mêlera les chansons de Christophe à l’ardeur du jazz, de l’électro et des musiques libanaises (avec Astérios).

Un théâtre pour la jeunesse

Nous avons la joie cette saison d’accueillir un spectacle jeune public avec Le Mouffetard ! Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume signent avec Olalaland une odyssée ludique et poétique, pour les rêveurs et les rêveuses à partir de 8 ans.

En salle de classe, nous poursuivons notre travail de transmission de la mémoire de la Shoah auprès des lycéens et lycéennes en présentant Germaine et Sarah 1943 d’Eva Doumbia. Et nous retournerons enfin à la Sorbonne Nouvelle avec le radical et drolatique Exhibit A de Sihame Haddioui et Ilyas Mettioui.

Le 1er juillet à 18h30, Claire Dupont, directrice du Théâtre de la Bastille, présentera la saison à la mairie du 11e arrondissement en compagnie de quelques artistes, avant un apéro convivial !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T18:30:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

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