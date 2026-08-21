A bord du T6 : la grande balade le long du tram, Gare de Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

A bord du T6 : la grande balade le long du tram Dimanche 18 octobre, 14h00 Gare de Villeurbanne Métropole de Lyon

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

En partenariat avec les habitant·es engagé·es dans les Conseils de quartiers de la ville

Avec ses 5,6 km de voies supplémentaires et ses dix nouvelles stations, le T6 relie aujourd’hui Villeurbanne du nord au sud. Inauguré en 2026, c’est l’un des chantiers majeurs du réseau TCL qui a transformé en profondeur l’environnement et les paysages de la ville… tout en améliorant considérablement sa desserte. A l’occasion de la dernière date du festival, embarquez pour un voyage mêlant trajets en tramway et balades à pied, hsitoire et patrimoine, rencontres et échanges avec les habitantes et les habitants.

Deux départs : 14h et 14h30

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En partenariat avec les habitant·es engagé·es dans les Conseils de quartiers de la ville

©Lucas Frangella – Ville de Villeurbanne