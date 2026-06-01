À Bycicl… trotinette !, Centre d’animation Éclipse (SEJC), Cambrai

À Bycicl… trotinette ! Samedi 6 juin, 14h15 Centre d’animation Éclipse (SEJC) Nord

Tarif d’adhésion et d’assurance à l’association du SEJC à régler sur place : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Le samedi 06 juin à 14h15

→ RDV au Centre d’animation Éclipse, 47 Av. de Dunkerque

Quoi de mieux qu’une balade à trottinette électrique tout terrain pour découvrir Cambrai ? De la promenade des Amoureux jusqu’aux jardins publics, arpentez autrement les espaces verts de la ville ainsi que leur histoire !

Propose par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai.

En partenariat avec le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai (SEJC)

À partir de 14 ans, 1,40m minimum. Présence d’un responsable légal obligatoire au départ de la visite pour les mineurs.

Durée 2h environ.

Une initiation est réalisée avant le départ de visite. Suite à celle-ci, l’encadrant peut refuser le départ pour des raisons de sécurité.

Tarif d’adhésion et d’assurance à l’association du SEJC à régler sur place : 5 euros.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15.

Centre d’animation Éclipse (SEJC) 47 avenue de Dunkerque 59400 Cambrai Cambrai 59400 Saint-Roch Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Yannick Prangère