Le papillon de Cambrai, Jardins publics de Cambrai, Cambrai
Le papillon de Cambrai, Jardins publics de Cambrai, Cambrai samedi 6 juin 2026.
Le papillon de Cambrai Samedi 6 juin, 10h00 Jardins publics de Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Le samedi 06 juin de 10h à 12h
→ RV au Papillon du jardin public aux fleurs, à l’angle boulevard Vauban et boulevard Paul Bezin
Il est emblématique à Cambrai ! Venez découvrir le papillon aux fleurs des jardins publics avec Jérémy Noblecourt, agent des espaces verts. Il vous fera découvrir les secrets de la mosaïculture, le choix des variétés des fleurs …
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai.
En partenariat avec le service des espaces vert de Cambrai.
En continu, tout public.
Gratuit, sans réservation.
Jardins publics de Cambrai 59400 Cambrai 59400 Victor Hugo Nord Hauts-de-France
Le samedi 06 juin de 10h à 12h
© Ville de Cambrai
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