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Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai

Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai

Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Palace Cambrai

Adresse : Le Palace Cambrai

Ville : 59400 Cambrai

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : ️ Entrée libre

Le Printemps des Musiques Actuelles Samedi 6 juin, 10h30 Le Palace Cambrai Nord

️ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

à 10h30
Place Cinéma le Palace, Car Podium Ville de Cambrai

Le Palace Cambrai Le Palace Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Le 30 mai et 06 juin 2026

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