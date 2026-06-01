Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai
Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai samedi 6 juin 2026.
Le Printemps des Musiques Actuelles Samedi 6 juin, 10h30 Le Palace Cambrai Nord
️ Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
à 10h30
Place Cinéma le Palace, Car Podium Ville de Cambrai
Le Palace Cambrai Le Palace Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Le 30 mai et 06 juin 2026
À voir aussi à Cambrai (Nord)
- Soin et bouturage, Maison de la Nature de Cambrai, Cambrai 5 juin 2026
- Le papillon de Cambrai, Jardins publics de Cambrai, Cambrai 6 juin 2026
- À Bycicl… trotinette !, Centre d’animation Éclipse (SEJC), Cambrai 6 juin 2026
- Atelier créatif – Les mains qui voient, Le Labo-Cambrai, 2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI, Cambrai 6 juin 2026
- 7ème édition Tournoi Ovalix 2026 – Rugby Olympic de Cambrai, Stade René Crabos, Cambrai 7 juin 2026