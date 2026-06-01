Le Printemps des Musiques Actuelles, Le Palace Cambrai, Cambrai

Le Printemps des Musiques Actuelles Samedi 6 juin, 10h30 Le Palace Cambrai Nord

️ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

à 10h30

Place Cinéma le Palace, Car Podium Ville de Cambrai

Le Palace Cambrai Le Palace Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le 30 mai et 06 juin 2026