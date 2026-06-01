Soin et bouturage, Maison de la Nature de Cambrai, Cambrai

Soin et bouturage Vendredi 5 juin, 19h00 Maison de la Nature de Cambrai Nord

7/8€ Tarif réduit – Tarif plein. Aucun matériel à prévoir. Sur réservation. Public adulte ou enfant accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

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Maison de la Nature de Cambrai 1852 Avenue du Cateau Cambrai Cambrai 59400 Amérique Nord Hauts-de-France 0327826988 https://www.villedecambrai.com/culture/les-structures-culturelles/la-maison-de-la-nature https://www.facebook.com/profile.php?id=61581715030525;https://www.instagram.com/mdn_cambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 69 88 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondelanature@mairie-cambrai.fr »}] Inaugurée le 28 juin 2025, la Maison de la Nature de Cambrai a pour vocation de sensibiliser tous les publics à l’environnement et à la protection de la biodiversité et la connaissance faune-flore locale. 1852 C Avenue du Cateau, 59400 Cambrai

Il y a un parking, en face des concessionnaire automobiles.

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