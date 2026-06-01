Soin et bouturage, Maison de la Nature de Cambrai, Cambrai
Soin et bouturage, Maison de la Nature de Cambrai, Cambrai vendredi 5 juin 2026.
Soin et bouturage Vendredi 5 juin, 19h00 Maison de la Nature de Cambrai Nord
7/8€ Tarif réduit – Tarif plein. Aucun matériel à prévoir. Sur réservation. Public adulte ou enfant accompagné.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Découvrez plusieurs techniques de bouturage avec toutes les explications et bons conseils nécessaires pour les réaliser chez vous avec Jooris, fleuriste chercheur de Terra Verde.
Maison de la Nature de Cambrai 1852 Avenue du Cateau Cambrai Cambrai 59400 Amérique Nord Hauts-de-France 0327826988 https://www.villedecambrai.com/culture/les-structures-culturelles/la-maison-de-la-nature https://www.facebook.com/profile.php?id=61581715030525;https://www.instagram.com/mdn_cambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 69 88 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondelanature@mairie-cambrai.fr »}] Inaugurée le 28 juin 2025, la Maison de la Nature de Cambrai a pour vocation de sensibiliser tous les publics à l’environnement et à la protection de la biodiversité et la connaissance faune-flore locale. 1852 C Avenue du Cateau, 59400 Cambrai
Il y a un parking, en face des concessionnaire automobiles.
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