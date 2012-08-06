À CAUSE DES GARÇONS / Cie La Locomotive + Nanarama, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

À CAUSE DES GARÇONS / Cie La Locomotive

+ Nanarama Vendredi 19 mars 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T19:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-19T19:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

Horaire : 19h30

Durée : 45 min / A partir de 8 ans / Jeune Public

À cause des garçons est un cabaret chorégraphique tout public à partir de 8 ans, où danse, chant et parole se mêlent pour explorer avec sensibilité et humour la construction des identités masculines. À travers le personnage singulier de La Gauchère, figure libre et décalée qui brouille les frontières entre féminin et masculin, le spectacle interroge les modèles transmis aux garçons et les stéréotypes qui façonnent nos relations.

Portée par la compagnie La Locomotive, cette création invite petits et grands à réfléchir ensemble aux notions de genre, de liberté d’être soi et de vivre ensemble. Nourri par des échanges avec des enfants et des adolescent·e·s, À cause des garçons propose une expérience à la fois festive, poétique et participative, ouvrant un espace de dialogue autour des masculinités contemporaines et des chemins possibles vers une société plus inclusive. »

distribution : Conception, chorégraphie, interprétation : Yan Giraldou aka La Gauchère

Création musicale et interprétation : Sylvain Ollivier aka Le Formica

Création lumière et interprétation : Benjamin Forgues aka Koala

Assistante artistique : Amélie Malleroni

Construction, accompagnement journalistique et philosophique : Marie Barbottin et Timothée Guigue

Accompagnement vocal : Merle-Anne Prince-Jorge

La seconde partie de soirée sera assurée par la chorale pop-electro 100% féminine Nanarama

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/38-A-CAUSE-DES-GARCONS-Cie-La-Locomotive-Nanarama »}]

Un cabaret chorégraphique pour questionner, avec humour et tendresse, ce que l’on transmet aux garçons.