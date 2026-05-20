A DATE WITH BEAST

Soirée Beast Records / La Nef D Fou – le 3 Juin 20h30 Le 360 (ex-4bis) Rennes LE 4BIS Rennes Mercredi 3 juin, 19h30 Tarifs : Prévente 10€ / sur place 14€ carte sortir 5€*

*disponible le soir de l’événement au 360

TOP LEFT CLUB + SCREENSAVER + OUR CARLSON La prochaine petite sauterie de Beast Records (en collaboration avec IDO Spectacles ) aura lieu au « 306 » (ex-4bis) le 3 Juin.

La prochaine petite sauterie de Beast Records (en collaboration avec IDO Spectacles ) aura lieu au « 306 » (ex-4bis) le 3 Juin avec nos english préférés, les fous furieux de Top Left Club, la nouvelle sensation post punk ultra classe de Melbourne : Screensavers et le retour de l’ovni electro punk australien Our Carlson .

Un CD sampler Beast (en collaboration avec IDO Productions et La Nef D Fous, Binic, BZH) pour chaque entrée vous sera remis au 360 le soir du concert.

Good vibes guaranteed.

**TOP LEFT CLUB (synth punk / UK)**

Quelque part entre synth-punk, post-punk et surf-garage, le quatuor de TOP LEFT CLUB, formé de Jimi Dymond, Mac Daddy (Rotten Foxes), Johnny Hartless et Tim Cox (Skinny Milk), s’abandonne à un univers sonore débridé, nerveux et déroutant au bord de la zone rouge. Le volume à fond, la folie guette et leur démesure prouve l’élasticité électrique d’une ébullition créative. Aucun doute, ils savent nous mettre dans une atmosphère explosive nitroglycérinée, placée sous le signe d’une volonté décalée, rappelant la droite lignée festive de « Fat White Family » des débuts. Couleurs vives, motifs psychotoniques et une dégaine lookée en mode WFT le tout arrosé de sauce ketchup. On y retourne volontiers.

[https://youtu.be/I36IviT6xkk?si=2MUSWW8yoHUhPGBT](https://youtu.be/I36IviT6xkk?si=2MUSWW8yoHUhPGBT)

**SCREENSAVER (synth punk / AU)**

Le groupe SCREENSAVER, originaire de Melbourne, produit de la musique depuis six ans. Avec leur dernier album, “Three Lens Approach” , ils nous invitent à une fête dub synth-punk gothique où l’on danse au rythme des changements inattendus de sonorités, oscillant entre des rythmes à la DEVO et des inspirations plus mélancoliques, façon « Death Disco ». Synthétiseurs en ébullition, lignes de basse percutantes et riffs de guitare incisifs créent une atmosphère immersive, tandis que la voix de Krystal Maynard, à la fois puissante et veloutée, nous transporte. On pense parfois à des groupes comme EPOXIES ou CRASH COURSE IN SCIENCE, mais SCREENSAVER forge indéniablement un son qui lui est propre.

[https://youtu.be/i0hR5n2FyIc?si=gLnlRjvlo9M1ykSe](https://youtu.be/i0hR5n2FyIc?si=gLnlRjvlo9M1ykSe)

**OUR CARLSON (Electro punk UFO / AU)**

OUR CARLSON capture l’essence même de ce qu’on appelle l’Australie nocturne. L’humour

pince-sans-rire, l’épuisement, la résilience. La musique est profondément ancrée dans l’Australie rurale et périurbaine, avec son argot, son accent et son rythme. Pas de prétention culturelle, pas de faux-semblants.

[https://www.youtube.com/channel/UC-3fdJITELnCTiQ4YQLcEtA](https://www.youtube.com/channel/UC-3fdJITELnCTiQ4YQLcEtA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T23:30:00.000+02:00

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https://my.weezevent.com/a-date-with-beast-2026-top-left-club-screensavers-our-carlson

LE 4BIS 4 bis Cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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