A day in a life – Loan le Dinh / Cie la Soucieuse, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
vendredi 27 novembre 2026 · Tiers-lieu Culturel, Le Moulin · Roques
Informations pratiques
A day in a life – Loan le Dinh / Cie la Soucieuse Vendredi 27 novembre, 20h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00
On a beau s’affairer à faire des crêpes ou un café, tenter l’espace d’un moment de profiter du sucre chaud sur la langue, chercher la douceur du mouvement, le bruit incessant du monde toque aux paupières de l’esprit.
Et le monde ne va pas bien.
A day in a life nous raconte ce combat ordinaire que nous sommes nombreuses et nombreux à livrer, celui de conserver, malgré tout, un petit espace d’innocence, d’enfance et d’insouciance malgré la catastrophe qui arrive.
A day in a life réussit le tour de force de rendre ce combat ordinaire aussi ludique et espiègle qu’un jeu d’enfant grandi trop vite…
Loan Le Dinh : chorégraphie, mise en scène, interprétation, création sonore
Valentine Porteneuve : regard extérieur
Didier Roux : accompagnement artistique
Mathilde Montrignac : création lumière
Lionel Culié : aide à la création sonore
Laurine Peltier et Alexis Giraud : construction et aide à la scénographie
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Danse-théâtre. Une journée comme une autre. Une matinée, comme toutes les autres. danse théâtre
Jean Lefranc
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