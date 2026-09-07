A day in a life – Loan le Dinh / Cie la Soucieuse, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Informations pratiques

A day in a life – Loan le Dinh / Cie la Soucieuse Vendredi 27 novembre, 20h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

On a beau s’affairer à faire des crêpes ou un café, tenter l’espace d’un moment de profiter du sucre chaud sur la langue, chercher la douceur du mouvement, le bruit incessant du monde toque aux paupières de l’esprit.

Et le monde ne va pas bien.

A day in a life nous raconte ce combat ordinaire que nous sommes nombreuses et nombreux à livrer, celui de conserver, malgré tout, un petit espace d’innocence, d’enfance et d’insouciance malgré la catastrophe qui arrive.

A day in a life réussit le tour de force de rendre ce combat ordinaire aussi ludique et espiègle qu’un jeu d’enfant grandi trop vite…

Loan Le Dinh : chorégraphie, mise en scène, interprétation, création sonore

Valentine Porteneuve : regard extérieur

Didier Roux : accompagnement artistique

Mathilde Montrignac : création lumière

Lionel Culié : aide à la création sonore

Laurine Peltier et Alexis Giraud : construction et aide à la scénographie

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]

Danse-théâtre. Une journée comme une autre. Une matinée, comme toutes les autres. danse théâtre

Jean Lefranc