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A déterminer, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 30 décembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

A déterminer, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

A déterminer Mercredi 30 décembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T18:00:00+01:00 – 2026-12-30T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-30T18:00:00+01:00 – 2026-12-30T20:00:00+01:00

A déterminer

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille souhaite présenter des conférences grand public autour de ses domaines de recherche (sciences, art et lettres)

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille Académie

Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille

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