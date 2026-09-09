A déterminer, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
mercredi 30 décembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
A déterminer Mercredi 30 décembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T18:00:00+01:00 – 2026-12-30T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-30T18:00:00+01:00 – 2026-12-30T20:00:00+01:00
A déterminer
Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille souhaite présenter des conférences grand public autour de ses domaines de recherche (sciences, art et lettres)
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille Académie
Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille
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