CINE PHILO – Je verrai toujours vos visages, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

CINE PHILO – Je verrai toujours vos visages Samedi 12 septembre, 14h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

De Jeanne Herry (2023, 1h58). Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la conﬁance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation…

Séance suivie d’un débat avec des professeurs de philosophie.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

@Allociné