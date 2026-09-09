Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Histoires vraies des 111 quartiers Vendredi 11 septembre, 18h30 Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Racontez les histoires de votre quartier !

Les bibliothèques de Marseille lancent Histoires vraies des 111 quartiers : un projet participatif au coeur des territoires, animé par Histoires vraies de Méditerranée, avec François Beaune, écrivain et Mehdi Ahoudig, artiste producteur, cette démarche donnera lieu à une collecte d’une centaine de récits sonores qui viendront dessiner une histoire intime de Marseille.

Portée par la bibliothèque du Merlan et la bibliothèque de Bonneveine, cette initiative invite les habitantes et habitants du quartier à partager leurs histoires, leurs souvenirs et leurs expériences du quotidien. Des veillées seront organisées entre septembre et octobre : ces évènements, ouverts à tous, seront l’occasion de partager des histoires.

Ces veillées offriront un cadre propice à l’écoute et au partage d’histoires vraies, racontées par les habitants eux-mêmes. François Beaune et Mehdi Ahoudig joueront les rôles de maîtres du jeu, des messieurs Loyal qui distribuent la parole, replace le contexte, racontent à leurs tour des histoires vraies entendues ailleurs.

Les récits sonores seront à retrouver sur le site Histoires vraies de Méditerranée et donneront lieu à des podcasts à écouter sur le site des bibliothèques.

Bonnveine Hors les murs: 12 septembre à 10h ( centre social mer et colline) et 18h30 ( Centre socio-culturel du Roy d’Espagne)

Merlan: 11 septembre, 9 octobre à 18h30

Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan 13000 Marseille 13000 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 90 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Ville de Marseille