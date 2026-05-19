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A deux Rue du Puits Saint-Joseph Blesle

A deux Rue du Puits Saint-Joseph Blesle samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Rue du Puits Saint-Joseph

Adresse : Maison de l'Artisanat

Ville : 43450 Blesle

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Blesle

A deux

Rue du Puits Saint-Joseph Maison de l’Artisanat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition A deux par Per Lamdahl J.
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Rue du Puits Saint-Joseph Maison de l’Artisanat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76  blesle@ot-brioude.fr

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English :

Exhibition A deux by Per Lamdahl J.

L’événement A deux Blesle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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