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exposition de Marie Andrée Obrier Blesle

exposition de Marie Andrée Obrier Blesle samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Maison de l'Artisanat

Ville : 43450 Blesle

Département : Haute-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Blesle

exposition de Marie Andrée Obrier

Maison de l’Artisanat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-18

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Maison de l’Artisanat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 

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English :

L’événement exposition de Marie Andrée Obrier Blesle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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