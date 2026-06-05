Fête de la Peinture Blesle
Fête de la Peinture Blesle samedi 4 juillet 2026.
Blesle
Fête de la Peinture
Le Bourg Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les Amis du pays de Blesle vous donnent rendez-vous pour leur traditionnelle fête de la Peinture.
Peintres confirmés, amateurs ou débutants, adultes et enfants, venez posez votre chevalet dans deux quartiers de Blesle et laisser parler votre inspiration.
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Le Bourg Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 33 97 95 lesamisdupaysdeblesle@gmail.com
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English :
Les Amis du Pays de Blesle invite you to their traditional Painting Festival.
Experienced painters, amateurs or beginners, adults and children, come and set up your easel in two districts of Blesle and let your inspiration flow.
L’événement Fête de la Peinture Blesle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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