Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises Rue de la Bonale Blesle samedi 11 juillet 2026.

Blesle

Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises

Rue de la Bonale Centre d’expression culturelle Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Comédie musicale Matilda d’après Roald Dahl présentée par l’Académie Chorale des Escales brivadoises direction artistique Gersende Mondani

.

Rue de la Bonale Centre d’expression culturelle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Matilda, a musical based on Roald Dahl, presented by the Académie Chorale des Escales brivadoises artistic director Gersende Mondani

L’événement Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises Blesle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne