Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises Rue de la Bonale Blesle
Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises Rue de la Bonale Blesle samedi 11 juillet 2026.
Blesle
Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises
Rue de la Bonale Centre d’expression culturelle Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Comédie musicale Matilda d’après Roald Dahl présentée par l’Académie Chorale des Escales brivadoises direction artistique Gersende Mondani
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Rue de la Bonale Centre d’expression culturelle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Matilda, a musical based on Roald Dahl, presented by the Académie Chorale des Escales brivadoises artistic director Gersende Mondani
L’événement Choro voce Matilda Académie Chorale des Escales Brivadoises Blesle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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