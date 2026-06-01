Balade commentée dans le bourg de Blesle « Tours et détours », 43450 BLESLE, Blesle
Balade commentée dans le bourg de Blesle « Tours et détours », 43450 BLESLE, Blesle samedi 27 juin 2026.
Balade commentée dans le bourg de Blesle « Tours et détours » Samedi 27 juin, 15h00 43450 BLESLE Haute-Loire
Gratuit – sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Nous vous proposons une balade commentée sur la thématique des tours. Le village de Blesle possède de nombreuses tours : tourelles d’escalier, tours défensifs ou bien tours de pigeonniers. Les tours sont partout ! Partons à la découverte de ce patrimoine exceptionnel !
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Visite gratuite – Renseignements au 04 71 77 28 30
43450 BLESLE 3 place de l’église 43450 BLESLE Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « a.jarry@haut-allier.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 28 30 »}]
Partez à la découverte des tours de Blesle, tours de défense, tourelles d’escalier ou anciens pigeonniers, une visite tout public avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier. Tours Blesle tourelles remparts
PETR Pays de Lafayette
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