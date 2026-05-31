Blesle, tours et détours, 43450 BLESLE, Blesle

Blesle, tours et détours Samedi 27 juin, 15h00 43450 BLESLE Haute-Loire

Visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Visite commentée avec un guide conférencier pour découvrir les tours de Blesle au coeur du centre historique. Partez à la découverte des anciennes fortifications, des tours d’escalier ou d’anciens pigeonniers …

Rendez-vous à 15h devant l’Office de tourisme de Blesle

Visite gratuite sans inscription

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Partez à la découverte des tours de Blesle, tours de défense, d’escalier ou anciens pigeonniers. Blesle tours

SMAT du HAut-Allier