Blesle, tours et détours, 43450 BLESLE, Blesle
Blesle, tours et détours, 43450 BLESLE, Blesle samedi 27 juin 2026.
Blesle, tours et détours Samedi 27 juin, 15h00 43450 BLESLE Haute-Loire
Visite guidée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Visite commentée avec un guide conférencier pour découvrir les tours de Blesle au coeur du centre historique. Partez à la découverte des anciennes fortifications, des tours d’escalier ou d’anciens pigeonniers …
Rendez-vous à 15h devant l’Office de tourisme de Blesle
Visite gratuite sans inscription
43450 BLESLE 3 place de l’église 43450 BLESLE Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « a.jarry@haut-allier.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 28 30 »}]
Partez à la découverte des tours de Blesle, tours de défense, d’escalier ou anciens pigeonniers. Blesle tours
SMAT du HAut-Allier
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