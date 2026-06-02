Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le monde en papier Blesle

Le monde en papier Blesle mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 12 place Edouard Onslow

Ville : 43450 Blesle

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Blesle

Le monde en papier

12 place Edouard Onslow Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-01

Le monde du réel et de l’imaginaire, recréé par Hadrien CELLE, un maquettiste autodidacte.
  .

12 place Edouard Onslow Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The world of the real and the imaginary, recreated by Hadrien CELLE, a self-taught model maker.

L’événement Le monde en papier Blesle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Blesle (Haute-Loire)