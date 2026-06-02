Blesle

Le monde en papier

12 place Edouard Onslow Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-01

Le monde du réel et de l’imaginaire, recréé par Hadrien CELLE, un maquettiste autodidacte.

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12 place Edouard Onslow Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76

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English :

The world of the real and the imaginary, recreated by Hadrien CELLE, a self-taught model maker.

L’événement Le monde en papier Blesle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne