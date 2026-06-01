Concert Calypso Mango Brasserie de L’Alagnon Blesle

Blesle

Concert Calypso Mango

Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Entre choro brésilien et chansons réunionnaises Calypso Mango mêle flûte traversière, guitare et chant dans un voyage musical métissé.

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Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com

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English :

Blending Brazilian choro and songs from Réunion, Calypso Mango combines the transverse flute, guitar, and vocals in a fusion of musical styles.

L’événement Concert Calypso Mango Blesle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne