Concert Calypso Mango Brasserie de L’Alagnon Blesle
Concert Calypso Mango Brasserie de L’Alagnon Blesle samedi 27 juin 2026.
Blesle
Concert Calypso Mango
Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Entre choro brésilien et chansons réunionnaises Calypso Mango mêle flûte traversière, guitare et chant dans un voyage musical métissé.
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Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com
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English :
Blending Brazilian choro and songs from Réunion, Calypso Mango combines the transverse flute, guitar, and vocals in a fusion of musical styles.
L’événement Concert Calypso Mango Blesle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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