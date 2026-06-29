Informations pratiques

Blesle

Marchés d’été à la brasserie

58 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Retrouvez chaque jeudi à la brasserie de l’Allagnon les producteurs bio et les artisans locaux pour un moment convivial, des saveurs authentiques .

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58 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75

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English :

Every Thursday at the Brasserie de l’Allagnon, join organic farmers and local artisans for a friendly get-together featuring authentic flavors.

L’événement Marchés d’été à la brasserie Blesle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne