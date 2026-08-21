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À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

À fond les manettes ! Samedi 12 décembre, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Séances d’initiation aux jeux vidéo de 30 minutes. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires pour connaître le jeu proposé.

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