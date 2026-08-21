À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
À fond les manettes ! Samedi 12 décembre, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Séances d’initiation aux jeux vidéo de 30 minutes. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires pour connaître le jeu proposé.
Droits réservés
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