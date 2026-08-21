À fond les manettes !, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Informations pratiques

À fond les manettes ! Samedi 12 décembre, 14h00 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Séances d’initiation aux jeux vidéo de 30 minutes. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires pour connaître le jeu proposé.

Droits réservés