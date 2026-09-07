À fond les manettes !, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing
samedi 17 octobre 2026 · Tourcoing/Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
À fond les manettes ! Samedi 17 octobre, 14h00 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Viens tester tes talents de chef cuisinier avec le jeu vidéo Overcooked sur Switch. Coordination et fous rires garantis !
Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]
Le jeu vidéo, c’est ton dada ? Profite des séances de jeu vidéo sur console Nintendo Switch de 30 minutes à la médiathèque Malraux !
Droits réservés
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