À la clé ? Des places pour le Trophée Clarins au Lagardère Paris Racing Lagardère Paris Racing Paris
À la clé ? Des places pour le Trophée Clarins au Lagardère Paris Racing Lagardère Paris Racing Paris vendredi 15 mai 2026.
Créé en 2022, le Trophée Clarins se dispute en extérieur, sur terre battue. Il est idéalement placé dans le calendrier (juste avant Roland-Garros) et offre à la capitale française son unique tournoi exclusivement féminin ! En à peine 4 ans d’existence, le tournoi est devenu un passage presque obligé pour le tennis féminin professionnel.
Du 11 au 17 mai, le mythique Lagardère Paris Racing, situé dans le bois de Boulogne (16e), accueille le Trophée Clarins, un tournoi de tennis WTA 125. La rédaction est heureuse de vous faire gagner des places pour la journée du 15 mai !
Le vendredi 15 mai 2026
de à
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-15T00:00:00+02:00_2026-05-15T23:59:00+02:00
Lagardère Paris Racing 1, chemin de la Croix Catelan 75016 Paris
https://www.tropheeclarins.com/
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